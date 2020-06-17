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В Бурятии продавец получил условный срок за продажу алкоголя подросткам

В Бурятии продавец получил условный срок за продажу алкоголя подросткам
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину дважды поймали на продаже спиртного несовершеннолетним

Жительница села Иволгинск - продавца продуктового магазина, признана виновной в розничная продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Дознанием установлено, что в апреле 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за продажу подростку алкоголя. Однако вновь совершила аналогичное преступление, продав пиво 15-летней девушке.

- Приговором Иволгинского районного суда Бурятии женщина осуждена к 6 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура
 
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