В Бурятии продавец получил условный срок за продажу алкоголя подросткам

Женщину дважды поймали на продаже спиртного несовершеннолетним



Жительница села Иволгинск - продавца продуктового магазина, признана виновной в розничная продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.



Дознанием установлено, что в апреле 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за продажу подростку алкоголя. Однако вновь совершила аналогичное преступление, продав пиво 15-летней девушке.



- Приговором Иволгинского районного суда Бурятии женщина осуждена к 6 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

