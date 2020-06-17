На эти цели потратят более 2,3 млн рублей
По обращениям улан-удэнцев построят сети водоснабжения по улицам Маршака и Дорожная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 85 метров водовода протянут к многоквартирным домам № 4 и 6 по ул. Маршака и 452 метра – к домам 26, 28,30 по ул. Дорожная. Эти улицы расположены в микрорайонах Батарейка и Левый берег.
На эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено более 2 млн 300 тысяч рублей.
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- Эти дома деревянные и полностью неблагоустроенные. Люди давно просили провести им холодную воду. И вот, наконец, удастся это сделать, - пояснили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
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Подрядные организации уже определены - ООО «Актив+» и ООО «Авангард». Работы начнутся с начала июля. Срок завершения строительства объектов по контракту – 1 октября 2020 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года жители Левобережья на встрече с властями высказали свои проблемы. Люди пожаловались на качество жизни, наглядным символом стал синий забор, возведённый к приезду Путина, которым как бы отгородились от проблем Левого берега. Одной из проблем было водоснабжение. После встречи пообещали заняться решением проблем, люди выразили надежду, что они были услышаны.
На Батарейке и Левом берегу в Улан-Удэ появится вода
Общество, Фото:
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