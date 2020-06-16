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Глава Бурятии рассказал про новый статус муниципальной власти

Глава Бурятии рассказал про новый статус муниципальной власти
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Органы местного самоуправления включили в единую вертикаль власти в поправках к Конституции

Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 июня провёл «диалог на равных» по предстоящему голосованию о поправках в Конституцию страны с представителями молодёжных движений и организаций региона.

Представитель молодёжи Закамны Наталья задала вопрос о поправках в статью 132, точнее - о том, будут ли доходы предприятий, осуществляющих свою деятельность в районах республики, после принятия поправок трактоваться в пользу органов местного самоуправления и бюджета муниципалитета.

- Это глубокий вопрос, и он в статье более широко раскрыт. Первое, про доходы – у нас система распределения налогов утверждена – местный НДФЛ, местный налог на имущество, патентный, ЕНВД и так далее – это остаётся. Но, что дальше – в поправке этой статьи пунктом 3 сказано, что местное самоуправление и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Это значит, что органы местного самоуправления, и региональные, и федеральные органы выстроили в единую вертикаль власти, а не разделённую, - рассказал Алексей Цыденов.

По его словам, вся вертикаль власти будет отвечать за все полномочия «снизу доверху».

- Это даёт, на мой взгляд, больше возможностей органам местной власти, больше права требовать у меня, как у регионального органа, помощи в решении задач. Поскольку органы местной власти не в отрыве, как самостоятельная ветвь, а часть единой структуры. Вся система построения бюджета, система исполнения публичных обязательств выстраивается по вертикали, и ответственность вертикальная, а не так, что «это ваши полномочия, решайте сами», - подчеркнул глава Бурятии.

Он добавил, что поправка защищает и помогает органам местной власти в дальнейшей организации работы и решении насущных проблем. Важно, что реализация все публичных обязательств будет лежать на ответственности всей вертикали власти.

- На самом деле, то, что сейчас в поправках прописывается вертикаль ответственности, а не разделённость - это помощь местным органам власти, движение в их сторону очень существенное. Это существенно меняет уровень взаимодействия и уровень соответственности всех, а не только одного бедного главы сельского поселения или района, - объяснил Алексей Цыденов.

Конституция
 
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