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Бурятия простилась с тренером-преподавателем Николаем Калашниковым

Бурятия простилась с тренером-преподавателем Николаем Калашниковым
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Бурятии
Ему было 64 года

Сегодня Бурятия проводила в последний путь участника Олимпийских игр в Сараево – 1984, чемпиона республики среди ветеранов – 1993, пятнадцатикратного чемпиона Улан-Удэ среди учителей по лыжным гонкам Николая Калашникова.

Николай Феоктистович родился 14 мая 1956 года в селе Шаралдай в семье передового механизатора-ремонтника. За годы спортивной карьеры завоевал много наград и званий, среди них: чемпион Краснознаменного Дальневосточного военного округа по лёгкой атлетике среди войск правительственной связи, четырёхкратный чемпион БГПИ по лыжным гонкам, кандидат в мастера спорта по Зимнему многоборью ГТО 1981.

- Огромную любовь к спорту и приверженность к здоровому образу жизни передал своим многочисленным воспитанникам из Мухоршибирской детской спортивной школы, Детской юношеской спортивной школы ДСО «Буревестник», спортивного клуба общества профсоюзов, многих школ Улан-Удэ. В ответ ученики всегда отвечали высокими результатами и уважением, - отметили в пресс-службе минспорта Бурятии.

«Николай Феоктистович – замечательный друг, остроумный собеседник, заботливый тренер и уверенный наставник, - спортивная общественность республики в его лице понесла невосполнимую утрату», - добавили в министерстве.

Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии выражает соболезнования родным и близким Николая Феоктистовича.

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