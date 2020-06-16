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Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы

Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы
Общество,  Фото:pixabay.com
Перед тренировками они пройдут протокол безопасности 

На тренировочные сборы отправились мастер спорта международного класса, чемпионка России Наталья Шадрина, серебряный призёр чемпионата мира Людмила Воронцова и призёр чемпионатов Европы и мира Кристина Ткачёва. 

К тренировкам спортсменки приступят после прохождения протокола безопасности, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии. 

Также на сборах находится и чемпионка России, Европы, бронзовый призёр Европейских игр Дарима Сандакова. 
спорт
 
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