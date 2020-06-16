Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы

Перед тренировками они пройдут протокол безопасности
На тренировочные сборы отправились мастер спорта международного класса, чемпионка России Наталья Шадрина, серебряный призёр чемпионата мира Людмила Воронцова и призёр чемпионатов Европы и мира Кристина Ткачёва.
К тренировкам спортсменки приступят после прохождения протокола безопасности, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.
Также на сборах находится и чемпионка России, Европы, бронзовый призёр Европейских игр Дарима Сандакова.
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