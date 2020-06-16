Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы

Также на сборах находится и чемпионка России, Европы, бронзовый призёр Европейских игр Дарима Сандакова.

К тренировкам спортсменки приступят после прохождения протокола безопасности, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.

На тренировочные сборы отправились мастер спорта международного класса, чемпионка России Наталья Шадрина, серебряный призёр чемпионата мира Людмила Воронцова и призёр чемпионатов Европы и мира Кристина Ткачёва.