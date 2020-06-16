Для этого нужно предварительно записаться
25 июня с 10 до 12 часов руководитель следственного управления СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан в помещении приёмной президента Российской Федерации в республике Бурятия. Мероприятие состоится по адресу: город Улан-Удэ, улица Коммунистическая, 47.
Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-39-92 (Баярма Самданова), 8(3012)21-46-23 (Ирина Афанасьева).
- Приём граждан, в основном, осуществляется по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, которые касаются расследования преступлений против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека, общественной безопасности, расследования должностных и налоговых преступлений; преступлений, совершенных лицами с особым правовым статусом, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Также граждане могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте следственного управления. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать текущие вопросы о деятельности следственного управления или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления в «Вконтакте».
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их получили более 41 тысячи учащихся
В этом году аттестаты выдаются выпускникам до сдачи экзаменов
В этом году основная часть выпускников будет сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля
Перед тренировками они пройдут протокол безопасности
Для этого нужно предварительно записаться
Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей
«Перед объективом фотоловушки два молодых светлозадых лося «засветились» ещё в 2016 году», - отметили в «Заповедном Подлеморье»
От самца и самки получено больше двухсот тысяч оплодотворённых икринок
Начались подготовительные работы
Для этого проводятся лабораторные исследования
Пожилая женщина просрочила кредитные платежи, также она задолжала своей знакомой
Мужчина сначала избил женщину, а после задушил
Они сняли свой клип на песню «UNO»
Захламление может стать причиной распространения карантинных вредных организмов
Женщину лишат родительских прав