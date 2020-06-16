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Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан

Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого нужно предварительно записаться

25 июня с 10 до 12 часов руководитель следственного управления СКР по Бурятии Вячеслав Сухоруков проведёт личный приём граждан в помещении приёмной президента Российской Федерации в республике Бурятия. Мероприятие состоится по адресу: город Улан-Удэ, улица Коммунистическая, 47.

Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-39-92 (Баярма Самданова), 8(3012)21-46-23 (Ирина Афанасьева).

- Приём граждан, в основном, осуществляется по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета Российской Федерации, которые касаются расследования преступлений против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека, общественной безопасности, расследования должностных и налоговых преступлений; преступлений, совершенных лицами с особым правовым статусом, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Также граждане могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте следственного управления. Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать текущие вопросы о деятельности следственного управления или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления в «Вконтакте».
прием граждан
 
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