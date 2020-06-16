 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»

«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей

Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 июня провел «диалог на равных» по предстоящему голосованию о поправках в Конституцию страны с представителями молодежных движений и организаций региона.

Алексей Цыденов в ходе беседы отвечал на множество вопросов. Так, один местный житель рассказал, что он и его соседи изъявляют желание отремонтировать детские площадки и оснастить спортивные площадки на деньги из народного бюджета, однако в районной администрации сказали, что деньги пойдут на дорогу и освещение.

- Народный бюджет потому и народный, что инициатива должна исходить от людей. Не от того, что глава района посчитал важным и вписал мероприятия, которые он счёл нужными. Голосование должно быть, в первую очередь, для людей. Может людям не дорога нужна, а освещение, или не освещение, а детская площадка. То есть это должно идти от людей, - ответил Глава республики.

Напомним, каждый житель Бурятии, инициативная группа или органы территориальных общественных самоуправлений до 16 июня на сайте народныйбюджет03.рф могут внести свою инициативу: что нужно сделать в их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет». 

Выбор между предложенными инфраструктурными объектами можно будет сделать одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России. Инициативу выделить бюджет, который будет распределяться народным голосованием, выдвинул президент России в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению. Позже Госдума приняла соответствующий федеральный закон. Бурятия на реализацию проекта по поручению Владимира Путина получила 300 млн рублей.

До 22 июня 2020 года предложения местных жителей будут обработаны. Наиболее часто упоминаемые из них будут включены в список для общенародного голосования. С 25 июня по 1 июля жители смогут выбрать объекты благоустройства из данного перечня на своих избирательных участках по месту жительства или на дому. Чтобы проголосовать у себя дома, нужно сообщить об этом желании по телефону 381112, и к вам приедут члены счётной комиссии в согласованное с вами время. Голосование проводится строго при предъявлении паспорта.

Для граждан, кто придёт на свой избирательный участок 1 июля, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов. С 25 по 29 июня голосование за реализацию объектов, мероприятий по благоустройству будет проходить с 15:00 до 20:00 часов, а 30 июня - с 15:00 до 18:00 часов.

Для реализации выбранных проектов необходимо, чтобы участие в общественном голосовании приняли не менее половины жителей вашего населённого пункта. Проект-победитель, который получит финансовую поддержку, определяется простым большинством голосов.

Все проекты-победители по итогам народного голосования будут реализованы в течение этого года.
Конституция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье за день вручили более 14 тысяч аттестатов
В Забайкалье за день вручили более 14 тысяч аттестатов
Общество, 16.06.2020
В этом году аттестаты выдаются выпускникам до сдачи экзаменов
В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов
В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов
Общество, 16.06.2020
В этом году основная часть выпускников будет сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля
Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы
Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы
Общество, 16.06.2020
Перед тренировками они пройдут протокол безопасности
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 16.06.2020
Для этого нужно предварительно записаться
«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
Общество, 16.06.2020
Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей
В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей
В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей
Общество, 16.06.2020
«Перед объективом фотоловушки два молодых светлозадых лося «засветились» ещё в 2016 году», - отметили в «Заповедном Подлеморье»
В Бурятии поймали и выпустили на волю «родителей» байкальского осетра
В Бурятии поймали и выпустили на волю «родителей» байкальского осетра
Общество, 16.06.2020
От самца и самки получено больше двухсот тысяч оплодотворённых икринок
На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады
На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады
Общество, 16.06.2020
Начались подготовительные работы
Жительнице Бурятии снизили размер удержаний с пенсии
Жительнице Бурятии снизили размер удержаний с пенсии
Общество, 16.06.2020
Пожилая женщина просрочила кредитные платежи, также она задолжала своей знакомой
Пьяный житель Иркутской области убил свою сожительницу
Пьяный житель Иркутской области убил свою сожительницу
Общество, 16.06.2020
Мужчина сначала избил женщину, а после задушил
Улан-удэнские лесозаготовительные предприятия захламили площадки порубочными остатками
Улан-удэнские лесозаготовительные предприятия захламили площадки порубочными остатками
Общество, 16.06.2020
Захламление может стать причиной распространения карантинных вредных организмов

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^