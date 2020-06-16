«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»

Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей
Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 июня провел «диалог на равных» по предстоящему голосованию о поправках в Конституцию страны с представителями молодежных движений и организаций региона.
Алексей Цыденов в ходе беседы отвечал на множество вопросов. Так, один местный житель рассказал, что он и его соседи изъявляют желание отремонтировать детские площадки и оснастить спортивные площадки на деньги из народного бюджета, однако в районной администрации сказали, что деньги пойдут на дорогу и освещение.
- Народный бюджет потому и народный, что инициатива должна исходить от людей. Не от того, что глава района посчитал важным и вписал мероприятия, которые он счёл нужными. Голосование должно быть, в первую очередь, для людей. Может людям не дорога нужна, а освещение, или не освещение, а детская площадка. То есть это должно идти от людей, - ответил Глава республики.
Напомним, каждый житель Бурятии, инициативная группа или органы территориальных общественных самоуправлений до 16 июня на сайте народныйбюджет03.рф могут внести свою инициативу: что нужно сделать в их городе, микрорайоне, посёлке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет».
Выбор между предложенными инфраструктурными объектами можно будет сделать одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России. Инициативу выделить бюджет, который будет распределяться народным голосованием, выдвинул президент России в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению. Позже Госдума приняла соответствующий федеральный закон. Бурятия на реализацию проекта по поручению Владимира Путина получила 300 млн рублей.
До 22 июня 2020 года предложения местных жителей будут обработаны. Наиболее часто упоминаемые из них будут включены в список для общенародного голосования. С 25 июня по 1 июля жители смогут выбрать объекты благоустройства из данного перечня на своих избирательных участках по месту жительства или на дому. Чтобы проголосовать у себя дома, нужно сообщить об этом желании по телефону 381112, и к вам приедут члены счётной комиссии в согласованное с вами время. Голосование проводится строго при предъявлении паспорта.
Для граждан, кто придёт на свой избирательный участок 1 июля, голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 часов. С 25 по 29 июня голосование за реализацию объектов, мероприятий по благоустройству будет проходить с 15:00 до 20:00 часов, а 30 июня - с 15:00 до 18:00 часов.
Для реализации выбранных проектов необходимо, чтобы участие в общественном голосовании приняли не менее половины жителей вашего населённого пункта. Проект-победитель, который получит финансовую поддержку, определяется простым большинством голосов.
Все проекты-победители по итогам народного голосования будут реализованы в течение этого года.
«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
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Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей
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