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В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей

В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
«Перед объективом фотоловушки два молодых светлозадых лося «засветились» ещё в 2016 году», - отметили в «Заповедном Подлеморье»

В Бурятии на территории Фролихинского заказника в фотоловушку попали необычные лоси.

- «… знакомые всё лица!». Это восклицание классика русской литературы невольно вспомнились при сравнительном анализе снимков фотоловушки с территории Фролихинского заказника. Временной промежуток три года, расстояние между точками съёмки 3 км. Лосей с таким длинно остевым и светлым волосяным покровом задней части тела ранее встречать не приходилось. Нет упоминаний и в научной литературе, - отмечают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Здесь добавили, что перед объективом фотоловушки два молодых светлозадых лося «засветились» ещё в 2016 году. Причём у одного из них на боку была серьёзная рана от когтей медведя. 

 

А осенью 2019 года на другой тропе с интервалом в двое суток с такими же внешними признаками были сфотографированы 2 лося – рогача. «При этом у одного рога оленевидные, а у второго немного лопатообразные», - уточнили в «Заповедном Подлеморье».

Индивидуальные признаки и особенности животных позволяют достоверно определять границы их перемещений, суточную и сезонную активность и прочие экологические показатели.

- Можно предположить, что «медвежий урок» пошёл впрок, и братья научились быть осторожными. Отсутствие же браконьеров и иных факторов антропогенного воздействия позволило им благоденствовать на родном лесном участке «Заповедного Подлеморья» в эти годы, - сообщил старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья».

животные фотоловушка
 
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