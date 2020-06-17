 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ ослабла жара

В Улан-Удэ ослабла жара
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике местами дожди с грозами

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 15-19 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15, местами 3-8 тепла, днём 23-28, местами 13-18 тепла.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 11-13, днём 22-24 тепла.
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