На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Начались подготовительные работы



В ближайшее время на Левом берегу в Улан-Удэ построят социальные объекты. Возведение двух детсадов запланировано в микрорайонах Тулунжа и Солдатский, большой школы на 1275 мест на улице Автотранспортной.



Сейчас на строительство детсада в Тулунже разрабатывается проектно-сметная документация, а по объекту в микрорайоне Солдатский идут предпроектные работы.



В прошлом году в микрорайонах Заречный и Сокол завершено строительство двух детских садов на 280 мест.



Кроме того, в этом году началось строительство школы по улице Автотранспортная на 1275 мест. Образовательное учреждение откроет свои двери в 2021 году. В здание школы площадью 23284,81 м2 разместятся учебные классы, бассейн, зал хореографии, книгохранилище и т. д. Во дворе школы будет обустроена спортивная площадка.



Также в Иволгинском районе, который граничит с Левобережьем, в прошлом году введена в эксплуатацию школа на 450 мест в селе Гурульба, а в новая школа в Поселье уже готова к приёму учеников. Она рассчитана на 450 мест, сообщили в пресс-службе мэрии.

