Начались подготовительные работы
В ближайшее время на Левом берегу в Улан-Удэ построят социальные объекты. Возведение двух детсадов запланировано в микрорайонах Тулунжа и Солдатский, большой школы на 1275 мест на улице Автотранспортной.
Сейчас на строительство детсада в Тулунже разрабатывается проектно-сметная документация, а по объекту в микрорайоне Солдатский идут предпроектные работы.
В прошлом году в микрорайонах Заречный и Сокол завершено строительство двух детских садов на 280 мест.
Кроме того, в этом году началось строительство школы по улице Автотранспортная на 1275 мест. Образовательное учреждение откроет свои двери в 2021 году. В здание школы площадью 23284,81 м2 разместятся учебные классы, бассейн, зал хореографии, книгохранилище и т. д. Во дворе школы будет обустроена спортивная площадка.
Также в Иволгинском районе, который граничит с Левобережьем, в прошлом году введена в эксплуатацию школа на 450 мест в селе Гурульба, а в новая школа в Поселье уже готова к приёму учеников. Она рассчитана на 450 мест, сообщили в пресс-службе мэрии.
На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады
Общество, Фото:
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