В Улан-Удэ поменяют новый асфальт, если он не будет соответствовать требованиям

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Для этого проводятся лабораторные исследования



Ремонт дорог в Улан-Удэ идёт с опережением графика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Работы ведутся на всех 27 объектах. На 6 участках объем выполненных работ достигает 90 процентов, хотя сроки по контрактам – до 1 октября.

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- Дорожный ремонт в этом году впервые стартовал в апреле. Были заблаговременно проведены торги, определены подрядчики и позволили погодные условия. Кроме того, перед началом работ мэрия проверила, есть ли у подрядчиков договоры на поставку щебня, битума, асфальта, имеются ли в наличии необходимая техника и трудовые ресурсы. Такой задел во времени позволяет вести работы планомерно, без суеты, с акцентом на качество ремонта, - уточнили в мэрии.

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Также подрядчики могут по согласованию с «Улан-Удэстройзаказчиком» на некоторое время приостанавливать работы на объектах для проведения технического осмотра техники, отдыха рабочих, для корректировки планов работ, а также для устранения выявленных замечаний.



«Улан-Удэстройзаказчик», в свою очередь, приостанавливают работы на тех участках, где был уложен асфальт для проведения лабораторных испытаний. В случае несоответствия асфальта ГОСТам, подрядчик должен будет сразу все переделать.

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