Жительнице Бурятии снизили размер удержаний с пенсии



- В текущем году добавились просроченные кредитные платежи. Установлено, что за период нахождения исполнительных производств на исполнении должница не обращалась к приставам с заявлением о снижении размера удержаний из пенсии, - отметили в аппарате омбудсмена.



По результатам рассмотрения обращения в адрес уполномоченного судебным приставом-исполнителем принято решение о снижении размера удержаний с 50 % до 20 %.





К уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилась пенсионерка с просьбой помочь в тяжёлой финансовой ситуации. Более 10 лет назад женщина взяла в долг деньги у знакомой, но рассчитаться по обязательствам не смогла. Исполнительное производство возбуждено в 2012 году.