Жительнице Бурятии снизили размер удержаний с пенсии

Пожилая женщина просрочила кредитные платежи, также она задолжала своей знакомой
К уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилась пенсионерка с просьбой помочь в тяжёлой финансовой ситуации. Более 10 лет назад женщина взяла в долг деньги у знакомой, но рассчитаться по обязательствам не смогла. Исполнительное производство возбуждено в 2012 году.
- В текущем году добавились просроченные кредитные платежи. Установлено, что за период нахождения исполнительных производств на исполнении должница не обращалась к приставам с заявлением о снижении размера удержаний из пенсии, - отметили в аппарате омбудсмена.
По результатам рассмотрения обращения в адрес уполномоченного судебным приставом-исполнителем принято решение о снижении размера удержаний с 50 % до 20 %.
Начались подготовительные работы
Для этого проводятся лабораторные исследования
Пожилая женщина просрочила кредитные платежи, также она задолжала своей знакомой
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