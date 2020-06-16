Пьяный житель Иркутской области убил свою сожительницу

Мужчина сначала избил женщину, а после задушил



В Иркутской области суд вынес приговор 36-летнему жителю Братска Иркутской области. Он признан виновным в убийстве.



28 июля 2019 года мужчина, находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения, избил 39-летнюю сожительницу, а затем задушил.



Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.



Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Сторона защиты пыталась убедить присяжных в причастности иных лиц к убийству потерпевшей.



- В результате правильно выстроенной тактики предоставления доказательств следователями СКР и сотрудниками прокуратуры, коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении преступления, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



Падунский районный суд Братска приговорил мужчину к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год.





