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Пьяный житель Иркутской области убил свою сожительницу

Пьяный житель Иркутской области убил свою сожительницу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина сначала избил женщину, а после задушил

В Иркутской области суд вынес приговор 36-летнему жителю Братска Иркутской области. Он признан виновным в убийстве.

28 июля 2019 года мужчина, находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения, избил 39-летнюю сожительницу, а затем задушил.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Сторона защиты пыталась убедить присяжных в причастности иных лиц к убийству потерпевшей.

- В результате правильно выстроенной тактики предоставления доказательств следователями СКР и сотрудниками прокуратуры, коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным в совершении преступления, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Падунский районный суд Братска приговорил мужчину к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы в 1 год.


убийство Иркутская область
 
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