 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

В Бурятии до конца года заработают ещё три новые школы

В Бурятии до конца года заработают ещё три новые школы
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В Тункинском районе строят школу на 450 мест

Мероприятия, направленные на ликвидацию третьей смены в общеобразовательных учреждениях, продолжаются по всей Бурятии. До конца 2020 года в эксплуатацию введут ещё три новые школы, и одну – в 2021 году.

Так, в посёлке Аршан Тункинского района строится новая школа на 450 мест. Школу построят до конца 2020 года. В настоящий момент выполнены работы по устройству фундамента, стен и перекрытий подвала, возведены стены спортзала. Сейчас ведётся устройство стен первого этажа, перекрытий спортзала, а также наружных сетей теплоснабжения.

Школа будет трёхэтажной и будет состоять из шести блоков, которые имеют чёткое функциональное зонирование. В блоке А будут учиться школьники начальных классов. На первом этаже в блоке Б расположится столовая, на втором этаже – учебные кабинеты и актовый зал. Блок В – центральный, в котором помимо кабинетов будут находиться библиотека и административные помещения. В Блоке Д ребята будут заниматься уроками физкультуры, а в блоке Е расположатся медицинские кабинеты и дополнительные помещения для спортзала.

В Улан-Удэ продолжается строительство школы №40 по проспекту 50-летия Октября в Железнодорожном районе. В Октябрьском районе проводится реконструкция здания школы №49, а в Советском районе на 2021 год запланировано строительство самой большой школы на 1275 мест по улице Автотранспортная. Также в 2020 году новая школа на 450 мест появится в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
образование строительство школа Тункинский район Бурятия Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сохраняются требования к соблюдению масочного режима
В Бурятии сохраняются требования к соблюдению масочного режима
Общество, 16.06.2020
Также нужно соблюдать социальную дистанцию
В Чите из мобильного госпиталя выписаны первые пациенты
В Чите из мобильного госпиталя выписаны первые пациенты
Общество, 16.06.2020
На лечении в медучреждении состоит 40 человек
Глава Бурятии рассказал про новый статус муниципальной власти
Глава Бурятии рассказал про новый статус муниципальной власти
Общество, 16.06.2020
Органы местного самоуправления включили в единую вертикаль власти в поправках к Конституции
В Бурятии до конца года заработают ещё три новые школы
В Бурятии до конца года заработают ещё три новые школы
Общество, 16.06.2020
В Тункинском районе строят школу на 450 мест
В Забайкалье за день вручили более 14 тысяч аттестатов
В Забайкалье за день вручили более 14 тысяч аттестатов
Общество, 16.06.2020
В этом году аттестаты выдаются выпускникам до сдачи экзаменов
В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов
В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов
Общество, 16.06.2020
В этом году основная часть выпускников будет сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля
Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы
Лидеры женской сборной Бурятии по боксу отправились на сборы
Общество, 16.06.2020
Перед тренировками они пройдут протокол безопасности
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 16.06.2020
Для этого нужно предварительно записаться
«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
Общество, 16.06.2020
Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей
В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей
В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей
Общество, 16.06.2020
«Перед объективом фотоловушки два молодых светлозадых лося «засветились» ещё в 2016 году», - отметили в «Заповедном Подлеморье»
В Бурятии поймали и выпустили на волю «родителей» байкальского осетра
В Бурятии поймали и выпустили на волю «родителей» байкальского осетра
Общество, 16.06.2020
От самца и самки получено больше двухсот тысяч оплодотворённых икринок
На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады
На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады
Общество, 16.06.2020
Начались подготовительные работы

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^