В Тункинском районе строят школу на 450 мест
Мероприятия, направленные на ликвидацию третьей смены в общеобразовательных учреждениях, продолжаются по всей Бурятии. До конца 2020 года в эксплуатацию введут ещё три новые школы, и одну – в 2021 году.
Так, в посёлке Аршан Тункинского района строится новая школа на 450 мест. Школу построят до конца 2020 года. В настоящий момент выполнены работы по устройству фундамента, стен и перекрытий подвала, возведены стены спортзала. Сейчас ведётся устройство стен первого этажа, перекрытий спортзала, а также наружных сетей теплоснабжения.
Школа будет трёхэтажной и будет состоять из шести блоков, которые имеют чёткое функциональное зонирование. В блоке А будут учиться школьники начальных классов. На первом этаже в блоке Б расположится столовая, на втором этаже – учебные кабинеты и актовый зал. Блок В – центральный, в котором помимо кабинетов будут находиться библиотека и административные помещения. В Блоке Д ребята будут заниматься уроками физкультуры, а в блоке Е расположатся медицинские кабинеты и дополнительные помещения для спортзала.
В Улан-Удэ продолжается строительство школы №40 по проспекту 50-летия Октября в Железнодорожном районе. В Октябрьском районе проводится реконструкция здания школы №49, а в Советском районе на 2021 год запланировано строительство самой большой школы на 1275 мест по улице Автотранспортная. Также в 2020 году новая школа на 450 мест появится в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
В Бурятии до конца года заработают ещё три новые школы
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