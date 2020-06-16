В Бурятии до конца года заработают ещё три новые школы

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В Тункинском районе строят школу на 450 мест



Мероприятия, направленные на ликвидацию третьей смены в общеобразовательных учреждениях, продолжаются по всей Бурятии. До конца 2020 года в эксплуатацию введут ещё три новые школы, и одну – в 2021 году.



Так, в посёлке Аршан Тункинского района строится новая школа на 450 мест. Школу построят до конца 2020 года. В настоящий момент выполнены работы по устройству фундамента, стен и перекрытий подвала, возведены стены спортзала. Сейчас ведётся устройство стен первого этажа, перекрытий спортзала, а также наружных сетей теплоснабжения.



Школа будет трёхэтажной и будет состоять из шести блоков, которые имеют чёткое функциональное зонирование. В блоке А будут учиться школьники начальных классов. На первом этаже в блоке Б расположится столовая, на втором этаже – учебные кабинеты и актовый зал. Блок В – центральный, в котором помимо кабинетов будут находиться библиотека и административные помещения. В Блоке Д ребята будут заниматься уроками физкультуры, а в блоке Е расположатся медицинские кабинеты и дополнительные помещения для спортзала.



В Улан-Удэ продолжается строительство школы №40 по проспекту 50-летия Октября в Железнодорожном районе. В Октябрьском районе проводится реконструкция здания школы №49, а в Советском районе на 2021 год запланировано строительство самой большой школы на 1275 мест по улице Автотранспортная. Также в 2020 году новая школа на 450 мест появится в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.

