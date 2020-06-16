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Улан-удэнские лесозаготовительные предприятия захламили площадки порубочными остатками

Улан-удэнские лесозаготовительные предприятия захламили площадки порубочными остатками
Общество,  Фото:pixabay.com
Захламление может стать причиной распространения карантинных вредных организмов

В Улан-Удэ госинспекторы провели досмотр партий лесоматериалов в рамках фитосанитарной сертификации на основании заявлений ООО «Фора», ООО «Рост», ООО «Лига-Транс» и ООО «Улан-Удэнская лесная компания» на выдачу фитосанитарного сертификата.

На базах выявлено нарушение - захламление территорий погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.

- В отношении юридических лиц и должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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