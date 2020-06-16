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В Улан-Удэ родители поздравили выпускников пародией на клип Little Big

В Улан-Удэ родители поздравили выпускников пародией на клип Little Big
Общество, 
Они сняли свой клип на песню «UNO»

Родители выпускников гимназии №14 сняли музыкальный ролик «Выпуск» - они сделали пародию на клип «UNO» известной группы Little Big. В соцсети ролик выложила улан-удэнка Анна.

- Ну, как и обещала, залила. Поздравление родителей для выпускников 2020 года. Было клёво, целую и обнимаю всю команду, - написала горожанка.

Клип снимали в студии, на видео родители под знаменитый мотив песни повторяют танцевальные движения и поют композицию, которую сами сочинили. 



Пользователи оставляют под роликом одобрительные комментарии:

«Молодцы, здорово получилось», «Круто», «Это огонь. Вы большие молодцы. Круто», «Шедвральноооо», «Творчество спасёт наш Мир. Молодцы».

Напомним, коллектив Little Big, представивший ранее оригинальный клип – это русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа с песней «UNO» должна была представить Россию на Евровидении в этом году, однако конкурс отменили из-за коронавируса. 

За 3 месяца клип на песню «UNO» набрал более 118 миллионов просмотров на YouTube. Скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.        
клип выпускники
 
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