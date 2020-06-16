В Улан-Удэ родители поздравили выпускников пародией на клип Little Big



За 3 месяца клип на песню «UNO» набрал более 118 миллионов просмотров на YouTube. Скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.



Пользователи оставляют под роликом одобрительные комментарии:«Молодцы, здорово получилось», «Круто», «Это огонь. Вы большие молодцы. Круто», «Шедвральноооо», «Творчество спасёт наш Мир. Молодцы».Напомним, коллектив Little Big, представивший ранее оригинальный клип – это русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа с песней «UNO» должна была представить Россию на Евровидении в этом году, однако конкурс отменили из-за коронавируса.