В Иркутской области молодёжный форум «Байкал» проведут онлайн

Программа мероприятия будет содержать семь образовательных направлений



Молодёжный форум «Байкал» в 2020 году пройдёт в онлайн-формате. Такое решение было принято в Иркутской области на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии и поддержано главой региона Игорем Кобзевым. Об этом пресс-службе правительства и губернатора области рассказали в местном министерстве по молодёжной политике.



Онлайн-формат позволит расширить круг спикеров, аудиторию, географию участников. Благодаря новым техническим возможностям и синхронному переводу в форуме смогут полноценно принять участие представители зарубежных государств.



Вместе с тем врио губернатора обратился в федеральную автономную некоммерческую организацию «Россия – страна возможностей» с предложением стать партнёром образовательной программы форума. В АНО «РСВ» идею поддержали. Форум пройдёт при поддержке федерального агентства по делам молодёжи, аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе, фонда развития регионов. Партнёрами мероприятия впервые выступит институт молодёжной политики Москвы, что позволит вывести форум «Байкал» на качественно новый уровень, уверены организаторы.



- Форум «Байкал» – это точка роста Иркутской области. С 2008 года на нём выросло не одно поколение молодёжи. В этом году форум объединит все лучшие практики, которые были наработаны за 12 лет. Мы готовим множество новых «фишек», – отметил исполняющий обязанности министра по молодёжной политике региона Егор Луковников.



Он также подчеркнул, что акцент будет сделан на практическом применении знаний и реальном опыте как спикеров, так и руководителей образовательных направлений. Так, например, руководителем направления «социальное предпринимательство» выступит опытный социальный предприниматель.



В программе форума запланировано семь образовательных направлений: медиа, лидерство, молодёжный туризм, диалог культур, социальное предпринимательство, экологическое просвещение, инженерное образование. Также в рамках внеучебной программы участников ждёт блок, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Молодёжный форум «Байкал» проходит с 2008 года. Традиционно мероприятие проводится на берегу озера Байкал.

