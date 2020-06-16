Переселение пройдёт до 31 августа 2025 года
В Иркутске до 31 августа 2025 года расселят 157 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, это более 66 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда города. Расселение пройдёт за счёт средств областного и местного бюджетов, фонда ЖКХ. В целях получения софинансирования мэром города Русланом Болотовым подписано соглашение о предоставлении бюджету города субсидии на реализацию мероприятий по переселению в 2020-2021 годах.
Для расселения администрацией города разработана муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, их аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 года» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- К реализации мероприятий программы приступим в ближайшее время. В рамках второго этапа до конца 2021 года планируется расселить 299 семей из жилых помещений общей площадью 13 тысяч квадратных метров. На эти цели будут привлекаться средства фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. Общий объём финансирования составит более 570 миллионов рублей, – подчеркнул Руслан Болотов. – Жильё для расселения планируется приобретать как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Также собственники квартир в аварийных домах могут получить выкупную цену за свои жилые помещения. На сегодня администрация города из полученных на расселение средств уже выплатила более 30 миллионов рублей по ранее заключённым соглашениям собственникам 20 квартир.
В Иркутске расселят 157 аварийных домов
Общество, Фото:
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