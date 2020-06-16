«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам

Выдачу аттестатов приостановили на неопределённый срок
Накануне, 15 июня, некоторые выпускники Улан-Удэ остались без аттестатов, выдача отменилась рано утром. Мама одиннадцатиклассника из 32-ой школы рассказала «Байкал-Daily», что утром классный руководитель сообщил им, что мероприятие, которое запланировано на 9 утра, отменяется. Это известие вызвало волну негодования.
- В 7:45 пришла смс от классного руководителя об отмене выдачи аттестатов!!! А как быть с фотографом, а как быть с баннером и шарами, которые уже привезли и установили около школы!!! Кто возьмёт на себя эти расходы!? - рассказала женщина.
Из-за пандемии коронавируса к выдаче аттестатов подошли ответственно: вручать собирались на улице, у каждого ученика должны были измерить температуру, школьникам необходимо было обработать руки, и, конечно же, все должны были быть в масках и перчатках. Также у всех должны быть свои ручки, чтобы поставить подпись за получение аттестата. При этом родителей на мероприятие не допускали.
- По всей России объявили, что документы в вузы можно подавать с 20 июня. Уже хочется просто прийти в школу самой и забрать документы ребёнка. Это реально издевательство над детьми, - возмутилась мама выпускника.
В городском комитете по образованию «Байкал-Daily» пояснили, почему так произошло. Как оказалось, 28 мая состоялась видеоконференция министерства просвещения России с регионами, где были даны разъяснения по выдаче аттестатов основного общего образования и среднего общего образования в 2019-2020 году.
И 29 мая в муниципальные органы управления образованием, в том числе в комитет по образованию Улан-Удэ, было направлено письмо. В последнем содержались эти разъяснения, где было также написано о сроках выдачи аттестатов до 15 июня.
Однако позже вышли постановления правительства страны и приказы федерального министерства просвещения, которые вступили в силу буквально вчера и собственно помешали выдаче аттестатов в столице Бурятии.
- В ряде школ Улан-Удэ приостановили выдачу готовых аттестатов в связи с выходом нормативно-правовых документов на федеральном уровне. В частности, постановления правительства России об особенностях проведения ГИА и вступительных испытаниях при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета от 10 июня, а также приказов минпросвещения России, регламентирующих порядок заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании от 11 июня, - сообщили в комитете.
В результате Комитет отправил письмо в министерство просвещения России, в котором просит уточнить сроки выдачи аттестатов – какие даты могут все-таки стоять в аттестате?
- Нашим выпускникам предстоит поступление в вузы, и мы должны быть уверены, что с их аттестатами будет всё в порядке, - подчеркнула председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Не исключают и того, что прежде выданные аттестаты придётся вернуть – взамен выдадут новые уже с правильной датой.
Как сообщал «Байкал-Daily», церемонии вручения аттестатов для выпускников 9-х классов прошли скромно. Детей вызывали в школу по одному.
«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам
Общество, Фото:
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