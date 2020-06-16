 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам

«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выдачу аттестатов приостановили на неопределённый срок

Накануне, 15 июня, некоторые выпускники Улан-Удэ остались без аттестатов, выдача отменилась рано утром. Мама одиннадцатиклассника из 32-ой школы рассказала «Байкал-Daily», что утром классный руководитель сообщил им, что мероприятие, которое запланировано на 9 утра, отменяется. Это известие вызвало волну негодования.

- В 7:45 пришла смс от классного руководителя об отмене выдачи аттестатов!!! А как быть с фотографом, а как быть с баннером и шарами, которые уже привезли и установили около школы!!! Кто возьмёт на себя эти расходы!? - рассказала женщина.

Из-за пандемии коронавируса к выдаче аттестатов подошли ответственно: вручать собирались на улице, у каждого ученика должны были измерить температуру, школьникам необходимо было обработать руки, и, конечно же, все должны были быть в масках и перчатках. Также у всех должны быть свои ручки, чтобы поставить подпись за получение аттестата. При этом родителей на мероприятие не допускали.

- По всей России объявили, что документы в вузы можно подавать с 20 июня. Уже хочется просто прийти в школу самой и забрать документы ребёнка. Это реально издевательство над детьми, - возмутилась мама выпускника.

В городском комитете по образованию «Байкал-Daily» пояснили, почему так произошло. Как оказалось, 28 мая состоялась видеоконференция министерства просвещения России с регионами, где были даны разъяснения по выдаче аттестатов основного общего образования и среднего общего образования в 2019-2020 году.

И 29 мая в муниципальные органы управления образованием, в том числе в комитет по образованию Улан-Удэ, было направлено письмо. В последнем содержались эти разъяснения, где было также написано о сроках выдачи аттестатов до 15 июня.

Однако позже вышли постановления правительства страны и приказы федерального министерства просвещения, которые вступили в силу буквально вчера и собственно помешали выдаче аттестатов в столице Бурятии.

- В ряде школ Улан-Удэ приостановили выдачу готовых аттестатов в связи с выходом нормативно-правовых документов на федеральном уровне. В частности, постановления правительства России об особенностях проведения ГИА и вступительных испытаниях при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета от 10 июня, а также приказов минпросвещения России, регламентирующих порядок заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании от 11 июня, - сообщили в комитете.

В результате Комитет отправил письмо в министерство просвещения России, в котором просит уточнить сроки выдачи аттестатов – какие даты могут все-таки стоять в аттестате?

- Нашим выпускникам предстоит поступление в вузы, и мы должны быть уверены, что с их аттестатами будет всё в порядке, - подчеркнула председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

Не исключают и того, что прежде выданные аттестаты придётся вернуть – взамен выдадут новые уже с правильной датой.

Как сообщал «Байкал-Daily», церемонии вручения аттестатов для выпускников 9-х классов прошли скромно. Детей вызывали в школу по одному. 

выпускники аттестат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам
«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам
Общество, 16.06.2020
Выдачу аттестатов приостановили на неопределённый срок
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься
Общество, 16.06.2020
Мужчина попал в гараж, взломав замки
В Бурятии слесарь втайне оформил кредит на подругу
В Бурятии слесарь втайне оформил кредит на подругу
Общество, 16.06.2020
Девушка узнала о наличии кредитных обязательств по смс-уведомлениям
В Бурятии предостерегли пятерых владельцев заросших земельных участков
В Бурятии предостерегли пятерых владельцев заросших земельных участков
Общество, 16.06.2020
Им выдали предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства
Житель Бурятии незаконно срубил деревья почти на 60 тысяч
Житель Бурятии незаконно срубил деревья почти на 60 тысяч
Общество, 16.06.2020
Лесоруба задержали, несмотря на то, что он успел скрыться с места рубки
Улан-удэнка предстанет перед судом за убийство возлюбленного
Улан-удэнка предстанет перед судом за убийство возлюбленного
Общество, 16.06.2020
Женщина хладнокровно расправилась с мужчиной
«Могу больше, чем я думаю»: Бурятский параспортсмен преодолел 113 км дистанции триатлона
«Могу больше, чем я думаю»: Бурятский параспортсмен преодолел 113 км дистанции триатлона
Общество, 16.06.2020
Теперь Михаил Асташов попробует «замахнуться» на легендарный Ironman
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в подтягивание и стритболе
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в подтягивание и стритболе
Общество, 16.06.2020
Соревнования прошли в исправительной колонии №2
Улан-удэнка украла у сельчанина телефон из гостиничного номера
Улан-удэнка украла у сельчанина телефон из гостиничного номера
Общество, 16.06.2020
Девушка планировала пользоваться гаджетом сама, но не смогла сбросить настройки
68,5% жителей Бурятии поддерживают поправки к Конституции
68,5% жителей Бурятии поддерживают поправки к Конституции
Общество, 16.06.2020
16,5 % опрошенных высказались против принятия поправок, ещё 15% пока не определились с выбором
Жителя Бурятии не выпустили из колонии раньше срока
Жителя Бурятии не выпустили из колонии раньше срока
Общество, 16.06.2020
Суд отказал в условно-досрочном освобождении
В Бурятии парень избил до смерти прохожего
В Бурятии парень избил до смерти прохожего
Общество, 16.06.2020
Второй потерпевший проходит лечение в больнице
В Улан-Удэ осуждённые написали признания в любви России
В Улан-Удэ осуждённые написали признания в любви России
Общество, 16.06.2020
В исправительном учреждении прошло праздничное мероприятие
В Улан-Удэ назвали опасные места для купания
В Улан-Удэ назвали опасные места для купания
Общество, 16.06.2020
В этих местах установлены знаки о запрете купания
В Улан-Удэ подростки сломали замок и пытались покататься на автомобиле
В Улан-Удэ подростки сломали замок и пытались покататься на автомобиле
Общество, 16.06.2020
Но юношам не удалось угнать автомобиль – их спугнули

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^