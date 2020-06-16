Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься

Мужчина попал в гараж, взломав замки



В полицию Борзинского района Забайкальского края обратился местный житель и сообщил, что ночью из гаража во дворе дома украли его мотоцикл «Рейсер», стоимостью около 90 тысяч рублей. Угонщик проник в гараж взломав дверные замки.



Стражи порядка составили ориентировку на мотоцикл и передали наружным нарядам полиции.



Автоинспекторы увидели угнанный мотоцикл на просёлочной дороге. Находившийся за рулём молодой человек не смог предоставить документы на транспортное средство, а также пояснить, откуда у него мотоцикл.



В результате подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Выяснилось, молодой взял чужой мотоцикл, чтобы покататься.



Его действия квалифицированы следствием по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Мотоцикл изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по забайкальскому краю.





