Мужчина попал в гараж, взломав замки
В полицию Борзинского района Забайкальского края обратился местный житель и сообщил, что ночью из гаража во дворе дома украли его мотоцикл «Рейсер», стоимостью около 90 тысяч рублей. Угонщик проник в гараж взломав дверные замки.
Стражи порядка составили ориентировку на мотоцикл и передали наружным нарядам полиции.
Автоинспекторы увидели угнанный мотоцикл на просёлочной дороге. Находившийся за рулём молодой человек не смог предоставить документы на транспортное средство, а также пояснить, откуда у него мотоцикл.
В результате подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания. Выяснилось, молодой взял чужой мотоцикл, чтобы покататься.
Его действия квалифицированы следствием по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Мотоцикл изъят и возвращён владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по забайкальскому краю.
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься
Общество, Фото:
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