На лечении в медучреждении состоит 40 человек
16 июня из многопрофильного мобильного госпиталя, развёрнутом в Чите, были выписаны первые пациенты. Населению Забайкальского края оказывают помощь в борьбе с коронавирусом военные медики Восточного военного округа. Об этом сообщает пресс-службы правительства региона со ссылкой на информацию минобороны РФ.
За прошедшие сутки поступило 19 пациентов. На лечении в госпитале состоит 40 человек. Сегодня произведена выписка первых восьми пациентов, которые выписаны после двукратных отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Все выздоровевшие остались довольны работой и оснащенностью мобильного многопрофильного госпиталя.
- Надеялся на порядок, соблюдение временного регламента, ну так и оказалось. Лечение было предоставлено чётко по минутам, Персонал госпиталя удивительный, внимательный, терпеливый, – рассказал выписавшийся пациент мобильного многопрофильного госпиталя Павел Гетманов.
В соответствии с поручением президента Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня.
В Чите из мобильного госпиталя выписаны первые пациенты
Общество, Фото:
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