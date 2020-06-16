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В Бурятии слесарь втайне оформил кредит на подругу

В Бурятии слесарь втайне оформил кредит на подругу
Общество,  Фото:pixabay.com
Девушка узнала о наличии кредитных обязательств по смс-уведомлениям

В полицию поступило сообщение от 23-летней жительницы Заиграевского района Бурятии о том, что ее бывший сожитель в ноябре прошлого года втайне оформил на ее имя кредит на сумму 7,5 тысяч рублей и до сих пор его не погасил. В результате чего многократно увеличилась сумма заемных средств.

24-летний молодой человек задержан. Он пояснил, что во время совместного проживания воспользовался сотовым телефоном и паспортом девушки и через личный кабинет на сайте финансовой организации подал заявку на оформление кредита. Однако сожительнице об этом не сообщил, а деньги потратил по своему усмотрению.

О наличии кредитных обязательств потерпевшая узнала, когда на телефон стали приходить смс-уведомления об имеющейся задолженности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Ущерб подозреваемый пообещал возместить. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Подрабатывает слесарем на СТО, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
мошенничество
 
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