В Бурятии слесарь втайне оформил кредит на подругу

Девушка узнала о наличии кредитных обязательств по смс-уведомлениям



В полицию поступило сообщение от 23-летней жительницы Заиграевского района Бурятии о том, что ее бывший сожитель в ноябре прошлого года втайне оформил на ее имя кредит на сумму 7,5 тысяч рублей и до сих пор его не погасил. В результате чего многократно увеличилась сумма заемных средств.



24-летний молодой человек задержан. Он пояснил, что во время совместного проживания воспользовался сотовым телефоном и паспортом девушки и через личный кабинет на сайте финансовой организации подал заявку на оформление кредита. Однако сожительнице об этом не сообщил, а деньги потратил по своему усмотрению.



О наличии кредитных обязательств потерпевшая узнала, когда на телефон стали приходить смс-уведомления об имеющейся задолженности.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Ущерб подозреваемый пообещал возместить. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Подрабатывает слесарем на СТО, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

