Им выдали предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства
В Еравнинском районе Бурятии в мае госинспектор провёл пять плановых рейдовых осмотров земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 135,8 га.
На всех земельных участках не выявлено признаков использования в качестве сельскохозяйственного угодья: они заросли травянистой растительностью.
За невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв установлена ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. На прошлой неделе собственникам сельхозугодий выданы предостережения о недопустимости нарушений требований земельного законодательства, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии предостерегли пятерых владельцев заросших земельных участков
Общество, Фото:
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