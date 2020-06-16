В Бурятии предостерегли пятерых владельцев заросших земельных участков

Им выдали предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства



В Еравнинском районе Бурятии в мае госинспектор провёл пять плановых рейдовых осмотров земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 135,8 га.



На всех земельных участках не выявлено признаков использования в качестве сельскохозяйственного угодья: они заросли травянистой растительностью.



За невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв установлена ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. На прошлой неделе собственникам сельхозугодий выданы предостережения о недопустимости нарушений требований земельного законодательства, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

