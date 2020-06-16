Лесоруба задержали, несмотря на то, что он успел скрыться с места рубки
В Заиграевском районе Бурятии во время ночного патрулирования лесники увидели подозрительный белый автомобиль с прицепом, груженным древесиной. Лесные инспекторы подъехали ближе, однако мужчине удалось скрыться с места рубки.
Спустя несколько дней нарушитель был задержан. Выяснилось, что житель села Иволгинск успел заготовить около 4 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 59 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.
- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а также по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
Житель Бурятии незаконно срубил деревья почти на 60 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выдачу аттестатов приостановили на неопределённый срок
Мужчина попал в гараж, взломав замки
Девушка узнала о наличии кредитных обязательств по смс-уведомлениям
Им выдали предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства
Лесоруба задержали, несмотря на то, что он успел скрыться с места рубки
Женщина хладнокровно расправилась с мужчиной
Теперь Михаил Асташов попробует «замахнуться» на легендарный Ironman
Соревнования прошли в исправительной колонии №2
Девушка планировала пользоваться гаджетом сама, но не смогла сбросить настройки
16,5 % опрошенных высказались против принятия поправок, ещё 15% пока не определились с выбором
Суд отказал в условно-досрочном освобождении
Второй потерпевший проходит лечение в больнице
В исправительном учреждении прошло праздничное мероприятие
В этих местах установлены знаки о запрете купания
Но юношам не удалось угнать автомобиль – их спугнули