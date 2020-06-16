Житель Бурятии незаконно срубил деревья почти на 60 тысяч

Лесоруба задержали, несмотря на то, что он успел скрыться с места рубки



В Заиграевском районе Бурятии во время ночного патрулирования лесники увидели подозрительный белый автомобиль с прицепом, груженным древесиной. Лесные инспекторы подъехали ближе, однако мужчине удалось скрыться с места рубки.



Спустя несколько дней нарушитель был задержан. Выяснилось, что житель села Иволгинск успел заготовить около 4 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 59 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.



- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а также по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП. Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

