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Улан-удэнцы приняли участие в турнире Забайкалья по тайцзицюань и цигун

Улан-удэнцы приняли участие в турнире Забайкалья по тайцзицюань и цигун
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Онлайн-соревнования судили китайские и российские эксперты

С 1 по 10 июня состоялся региональный турнир Забайкальского края по тайцзицюань и оздоровительному цигун, посвящённый Дню России. Соревнования проходили дистанционно в номинациях внутреннего стиля ушу «Тайцзицюань 24 формы» и оздоровительного цигун «Восемь отрезков парчи». Кроме забайкальцев, в соревнованиях приняло участие 6 спортсменов из города-побратима Читы – Улан-Удэ.

Для судейства были приглашены судьи первой категории из Китая: госпожа Ван Цзинцинь (7 дуань по оздоровительному цигун, 6 дуань по ушу), господин Ли Цзинчжэ (6 дуань по ушу, 6 дуань по оздоровительному цигун), госпожа Лю Лихуа (5 дуань по оздоровительному цигун, 6 дуань по ушу). С российской стороны судьями выступили А.В. Волкотрубов (2 дуань по ушу, победитель международного турнира по оздоровительному цигун в Хулунбуире) и С.Н. Белов (победитель международного турнира по оздоровительному цигун в Маньчжурии, чемпион Забайкальского края по тайцзицюань).

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях и в абсолютном зачёте. В результате упорной борьбы победила дружба.

В номинации «8 отрезков парчи (Бадуаньцзинь)» в возрастной категории до 29 лет первое место заняла Ринчинова Татьяна. На втором месте Тахтахаев Игорь.

В номинации «8 отрезков парчи (Бадуаньцзинь)» в возрастной категории 30-59 лет первое место заняла Аникеева Виктория. На втором месте – Ягодникова Татьяна, на третьем месте – Вербенко Анастасия.

В номинации «8 отрезков парчи (Бадуаньцзинь)» в возрастной категории 60 лет и старше первое место занял Очиров Баир. На втором месте – Васильцова Нина, на третьем – Павлюкова Любовь.

В номинации «Тайцзицюань 24 формы» в возрастной категории до 29 лет первое место заняла Елина Кристина. На втором месте – Ринчинова Татьяна. На третьем месте – Кузьмин Владислав.

В номинации «Тайцзицюань 24 формы» в возрастной категории 30-59 лет первое место заняла Вербенко Анастасия. На втором месте – Берсенева Екатерина. На третьем месте – Семёнова Екатерина.

В номинации «Тайцзицюань 24 формы» в возрастной категории 60 лет и старше первое место занял Очиров Баир. На втором месте – Павлюкова Любовь. На третьем месте – Пинаева Татьяна.

В абсолютном зачёте в номинации «8 отрезков парчи» первое место заняла Аникеева Виктория. На втором месте – Ягодникова Татьяна. На третьем месте – Ринчинова Татьяна.

В абсолютном зачёте в номинации «Тайцзицюань 24 формы» первое место заняла Вербенко Анастасия. На втором месте – Очиров Баир. На третьем месте – Елина Кристина.

Благодаря проведению соревнований укрепилось здоровье и иммунитет их участников, поднялось мастерство спортсменов, повысился энтузиазм к занятиям тайцзицюань и оздоровительному цигун, укрепились побратимские связи и дружба между Читой и Улан-Удэ, а также дружественные связи между Забайкальским краем и Автономным районом Внутренней Монголии Китая. Об этом сообщает пресс-служба управления внешнеэкономических связей администрации Читы.
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