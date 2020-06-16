Улан-удэнка предстанет перед судом за убийство возлюбленного

Уголовное дело в отношении 56-летней улан-удэнки, застрелившей возлюбленного, передано в суд.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло в начале марта в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии. Горожанка долгое время встречалась с сельчанином и ездила к нему в гости.
Однако в последнее время между мужчиной и женщиной происходили ссоры на почве ревности. 3 марта после очередной ссоры во время телефонного разговора обвиняемая на своём автомобиле выехала из Улан-Удэ и ночью приехала к дому любовника. Сначала она зашла в недостроенное пустующее помещение, где хозяин хранил свой карабин модели «ТОЗ-17». Взяв и зарядив ружье, женщина направилась к зимовью, в котором жил мужчина.
Как раз в этот момент он вышел на крыльцо. Женщина прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего вернула оружие на место, села в машину и скрылась с места происшествия, уехав обратно в город.
На след женщины помогли выйти записи камер наружного видеонаблюдения и фиксации дорожных правонарушений, на которых видно, что автомобиль обвиняемой в промежуток времени, когда было совершено убийство, перемещался по селу Сосново-Озёрское.
При задержании в сумочке у женщины были обнаружены патроны от ружья, после чего в ходе допроса она признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.
- В настоящее время в ходе проведённого расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.