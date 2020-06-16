Улан-удэнка предстанет перед судом за убийство возлюбленного

Однако в последнее время между мужчиной и женщиной происходили ссоры на почве ревности. 3 марта после очередной ссоры во время телефонного разговора обвиняемая на своём автомобиле выехала из Улан-Удэ и ночью приехала к дому любовника. Сначала она зашла в недостроенное пустующее помещение, где хозяин хранил свой карабин модели «ТОЗ-17». Взяв и зарядив ружье, женщина направилась к зимовью, в котором жил мужчина.







Как раз в этот момент он вышел на крыльцо. Женщина прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего вернула оружие на место, села в машину и скрылась с места происшествия, уехав обратно в город.