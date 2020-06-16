Соревнования прошли в исправительной колонии №2
В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ среди осуждённых состоялись турнир по стритболу и первенство по подтягиванию на перекладине.
- Спортивные мероприятия с осуждёнными проводятся в целях привлечения их к систематическим занятиям физкультурой, здоровому образу жизни, а также способствуют профилактике правонарушений, - отмечают в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Состязания по стритболу проходил 2 дня, после отборочных игр победители встретились в финале, и тогда окончательно определилась сильнейшая команда.
В первенстве по подтягиванию на перекладине приняло участие 20 осуждённых. Первое место среди участников занял осуждённый результатом в 28 подтягиваний.
Победители и призёры были награждены сладкими призами.
В Улан-Удэ осуждённые соревновались в подтягивание и стритболе
Общество, Фото:
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