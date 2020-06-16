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68,5% жителей Бурятии поддерживают поправки к Конституции

68,5% жителей Бурятии поддерживают поправки к Конституции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
16,5 % опрошенных высказались против принятия поправок, ещё 15% пока не определились с выбором

По данным независимой службы социологических исследований «Социо», 68,5 процента жителей республики выступают за принятие поправок к Конституции Российской Федерации. 16,5 % опрошенных высказались против принятия поправок. Ещё 15% пока не определились с выбором. Планируют принять участие в предстоящем общероссийском голосовании 79,8 процента опрошенных.

3,7 процента жителей Бурятии сообщили интервьюерам, что ничего не слышали об общероссийском голосовании по Конституции. 6,4 процента респондентов высказались негативно по отношению к идее поправить Основной закон.

Напомним, что впервые о необходимости внести поправки в Конституцию России, которая не менялась на протяжении четверти века, заявил президент Владимир Путин в январе этого года. Вслед за этим заявлением была создана рабочая группа из 75 человек – юристов, экономистов, известных всей стране общественных деятелей – которая составила список изменений, необходимых для внесения в Конституцию. Свои предложения в рабочую группу направили представительные органы власти, общественные объединения, организации и отдельные граждане со всей России. В марте поправки к Конституции были одобрены Государственной Думой и всеми региональными парламентами страны, в том числе, Народным Хуралом Бурятии. По решению президента, окончательно поправки вступят в силу после всенародного одобрения.

Общероссийское голосование пройдёт с 25 июня по 1 июля.

Исследование проводилось с 12 по 15 июня 2020 года методом телефонного опроса, в котором приняли участие 2 000 респондентов со всей Бурятии. Статистическая погрешность составляет не более 2 процентов.

Конституция
 
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