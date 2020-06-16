Их получили более 41 тысячи учащихся
Аттестаты выпускникам 9 и 11 классов выдали в образовательных учреждениях Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона со ссылкой на местное министерство образования.
В этом году государственная итоговая аттестация проводится без экзаменов, оценки выставляются по результатам промежуточной аттестации. Всего выдали более 41 тысячи аттестатов: 14124 – выпускникам 11-х классов и 27549 – выпускникам девятых классов. Медали «За особые успехи в учении» будут разосланы по муниципалитетам и вручены позднее.
Первый ЕГЭ стартует 3 июля. Выпускники сдадут географию, литературу и информатику, затем 6 и 7 июля – русский язык, 10 июля – профильную математику, 13 июля – историю и физику, 16 июля – обществознанию и химию, 20 июля – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, запланированы на 24 июля, по всем учебным предметам – 25 июля.
Сроки приёма документов в вузах будут привязаны к ЕГЭ. Поступающие вправе направить заявление о приёме и необходимые документы по почте или в электронном виде. В учреждениях среднего профессионального образования приём документов начнется не позднее 20 июня и будет осуществляться до 15 августа. При наличии свободных мест приём будет продлён до 25 ноября. Вся информация о поступлении размещена на сайтах учреждений. Документы можно будет подать и в электронном виде.
В Иркутской области выпускникам выдали аттестаты об окончании школы
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