 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июня

15 Июня

Популярное

В Забайкалье за день вручили более 14 тысяч аттестатов

В Забайкалье за день вручили более 14 тысяч аттестатов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования Забайкальского края
В этом году аттестаты выдаются выпускникам до сдачи экзаменов

Более 14 тысяч аттестатов выдали 15 июня школьникам Забайкальского края. В этом году в регионе около 13 тысяч учащихся оканчивают 9 класс и порядка 6 тысяч — 11 класс. В отличие от предыдущих лет аттестаты выдаются до сдачи экзаменов.

Аттестат вручается по годовым оценкам по всем предметам не ниже удовлетворительных и, если учащиеся 9-го класса получили «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку, а одиннадцатиклассники — «зачёт» за итоговое сочинение и подали заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году.

Из-за эпидемиологической ситуации за своим аттестатом выпускники приходят индивидуально по графику, определённому школой, в торжественной форме, украшенной лентой «Выпускник», и в средствах индивидуальной защиты. Выдача аттестатов проводится организованно со строгим соблюдением требований с учётом эпидемиологической обстановки в населённом пункте.

27 июня пройдёт «Выпускной вечер» в формате онлайн и объединит выпускников всей страны. Для одиннадцатиклассников готовится обширная программа федерального «Выпускного вечера»: концерт, розыгрыш призов, общение с популярными актёрами и музыкантами по видеосвязи. В финальную часть вечера войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса», посмотреть который смогут выпускники из всех регионов.

Очные выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора. Забайкальский край на данный момент находится на первом этапе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкалья.
образование выпускники среднее образование Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов
В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов
Общество, 16.06.2020
В этом году основная часть выпускников будет сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 16.06.2020
Для этого нужно предварительно записаться
«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
«Инициатива должна исходить от людей»: Глава Бурятии рассказал о проекте «Народный бюджет»
Общество, 16.06.2020
Бурятия на реализацию проекта «Народный бюджет» получила 300 млн рублей
В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей
В Бурятии фотоловушка сняла необычных лосей
Общество, 16.06.2020
«Перед объективом фотоловушки два молодых светлозадых лося «засветились» ещё в 2016 году», - отметили в «Заповедном Подлеморье»
В Бурятии поймали и выпустили на волю «родителей» байкальского осетра
В Бурятии поймали и выпустили на волю «родителей» байкальского осетра
Общество, 16.06.2020
От самца и самки получено больше двухсот тысяч оплодотворённых икринок
На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады
На Левом берегу в Улан-Удэ построят школу и детсады
Общество, 16.06.2020
Начались подготовительные работы
Жительнице Бурятии снизили размер удержаний с пенсии
Жительнице Бурятии снизили размер удержаний с пенсии
Общество, 16.06.2020
Пожилая женщина просрочила кредитные платежи, также она задолжала своей знакомой
Пьяный житель Иркутской области убил свою сожительницу
Пьяный житель Иркутской области убил свою сожительницу
Общество, 16.06.2020
Мужчина сначала избил женщину, а после задушил
Улан-удэнские лесозаготовительные предприятия захламили площадки порубочными остатками
Улан-удэнские лесозаготовительные предприятия захламили площадки порубочными остатками
Общество, 16.06.2020
Захламление может стать причиной распространения карантинных вредных организмов
«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам
«Издевательство»: В Улан-Удэ «зависла» выдача аттестатов выпускникам
Общество, 16.06.2020
Выдачу аттестатов приостановили на неопределённый срок
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься
Забайкалец угнал мотоцикл, чтобы покататься
Общество, 16.06.2020
Мужчина попал в гараж, взломав замки

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^