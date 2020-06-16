В этом году аттестаты выдаются выпускникам до сдачи экзаменов
Более 14 тысяч аттестатов выдали 15 июня школьникам Забайкальского края. В этом году в регионе около 13 тысяч учащихся оканчивают 9 класс и порядка 6 тысяч — 11 класс. В отличие от предыдущих лет аттестаты выдаются до сдачи экзаменов.
Аттестат вручается по годовым оценкам по всем предметам не ниже удовлетворительных и, если учащиеся 9-го класса получили «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку, а одиннадцатиклассники — «зачёт» за итоговое сочинение и подали заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году.
Из-за эпидемиологической ситуации за своим аттестатом выпускники приходят индивидуально по графику, определённому школой, в торжественной форме, украшенной лентой «Выпускник», и в средствах индивидуальной защиты. Выдача аттестатов проводится организованно со строгим соблюдением требований с учётом эпидемиологической обстановки в населённом пункте.
27 июня пройдёт «Выпускной вечер» в формате онлайн и объединит выпускников всей страны. Для одиннадцатиклассников готовится обширная программа федерального «Выпускного вечера»: концерт, розыгрыш призов, общение с популярными актёрами и музыкантами по видеосвязи. В финальную часть вечера войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса», посмотреть который смогут выпускники из всех регионов.
Очные выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора. Забайкальский край на данный момент находится на первом этапе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкалья.
В Забайкалье за день вручили более 14 тысяч аттестатов
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