Жителя Бурятии не выпустили из колонии раньше срока

Суд отказал в условно-досрочном освобождении
Приговором районного суда житель Бурятии был осуждён за кражу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Постановлением районного суда условное осуждение отменено, сельчанина отправили в исправительную колонию общего режима.
Мужчина пытался получить условно-досрочное освобождение и подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.
- Мужчина не доказал своего исправления, администрацией учреждения характеризуется отрицательно, в общественной жизни учреждения участия не принимает, отношение к общественно-полезному труду по благоустройству отряда и прилегающей территории отрицательное, - пояснили в пресс-службе суда.
Вместе с тем, положительные характеристики с прежнего места работы, где был осуждённый трудоустроен до отбывания наказания, не могут свидетельствовать о его исправлении, поскольку даны до того, как он попал в колонию.
- Гарантированная возможность трудоустройства осуждённого в случае досрочного освобождения также не свидетельствует о незаконности принятого судом решения, - пояснили в суде.
В условно-досрочном освобождении мужчине отказали. Постановление районного суда оставлено без изменения.
Суд отказал в условно-досрочном освобождении
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