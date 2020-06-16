Жителя Бурятии не выпустили из колонии раньше срока

Вместе с тем, положительные характеристики с прежнего места работы, где был осуждённый трудоустроен до отбывания наказания, не могут свидетельствовать о его исправлении, поскольку даны до того, как он попал в колонию.





Приговором районного суда житель Бурятии был осуждён за кражу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Постановлением районного суда условное осуждение отменено, сельчанина отправили в исправительную колонию общего режима.Мужчина пытался получить условно-досрочное освобождение и подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.- Мужчина не доказал своего исправления, администрацией учреждения характеризуется отрицательно, в общественной жизни учреждения участия не принимает, отношение к общественно-полезному труду по благоустройству отряда и прилегающей территории отрицательное, - пояснили в пресс-службе суда.- Гарантированная возможность трудоустройства осуждённого в случае досрочного освобождения также не свидетельствует о незаконности принятого судом решения, - пояснили в суде.В условно-досрочном освобождении мужчине отказали. Постановление районного суда оставлено без изменения.