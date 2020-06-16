Помощь поступила от Хэбэйского университета – партнёра БГУ
15 июня в Бурятию поступила очередная помощь из соседнего государства. На сей раз Бурятский государственный университет получил посылку от своего партнёра – Хэбэйского Северного университета. В посылке весом 64 кг – около 13 000 масок.
БГУ сотрудничает с Хэбэйским университетом 2 года. В феврале в непростое для всего Китая время бурятский вуз выразил поддержку своим китайским друзьям и партнёрам: студенты и преподаватели организовали флэшмоб и сняли видеоролик. В марте ректор Хэбэйского Северного университета Сун Хунжу в ответ выразил Бурятскому госуниверситету искреннюю признательность и благодарность за оказанную поддержку. А сегодня в Улан-Удэ пришла и посылка.
Начальник отдела международных связей БГУ Елена Каурова рассказала, что на данный момент, когда в условиях пандемии коронавируса студенты перешли на дистанционную форму обучения, в Улан-Удэ осталось около 120 иностранных студентов, в том числе – 50 студентов из Китая. Именно они, в первую очередь, будут обеспечены масками, подаренными Хэбэйским университетом. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.
Китайский вуз прислал 13000 масок в Бурятию
Общество, Фото:
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