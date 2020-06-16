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В Бурятии парень избил до смерти прохожего

В Бурятии парень избил до смерти прохожего
Общество,  Фото:pixabay.com
Второй потерпевший проходит лечение в больнице

13 июня ночью на детской площадке возле одного из домов по улице Краснофлотская в Улан-Удэ было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – травмами головы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний молодой человек. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 12 июня вечером обвиняемый распивал спиртные напитки с компанией приятелей в гараже у одного из них. После застолья около полуночи они направились домой. Однако по пути на детской площадке во дворе жилых домов между собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку.

В этот момент мимо шли двое мужчин, которые остановились рядом, сделали замечание, но затем сами втянулись в общую потасовку. Обвиняемый парень, увидев незнакомцев, сразу переключился на них и стал избивать обоих мужчин. Через некоторое время одного из них он повалил на землю, сел сверху и с силой нанёс около десяти ударов кулаками по голове. В это время во двор заехала машина. Опасаясь задержания, молодой человек прекратил драку и вместе с приятелями убежал со двора.

Один из потерпевших мужчин от полученных повреждений скончался на месте происшествия, второго отвезли в больницу, где сейчас оказывают врачебную помощь.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии. 
уголовное дело
 
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