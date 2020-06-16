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В Улан-Удэ осуждённые написали признания в любви России

В Улан-Удэ осуждённые написали признания в любви России
Общество,  Фото:pixabay.com
В исправительном учреждении прошло праздничное мероприятие

В рамках празднования Дня России в исправительной колонии №7 Улан-Удэ прошла акция «От чего так в России берёзы шумят».

При подготовке осуждённые своими руками, из подручных материалов изготовили реквизит – берёзу и листья. В праздничный день во время проведения акции участницы написали на листьях признание в любви к России и декорировали ими берёзу.

- Также в учреждении прошёл конкурс стихов, посвящённый Дню России. Осуждённые, состоящие в литературном кружке, прочитали стихи российских поэтов и стихи собственного сочинения, посвящённые нашей великой Родине, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
УФСИН
 
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