В Улан-Удэ осуждённые написали признания в любви России

В исправительном учреждении прошло праздничное мероприятие



В рамках празднования Дня России в исправительной колонии №7 Улан-Удэ прошла акция «От чего так в России берёзы шумят».



При подготовке осуждённые своими руками, из подручных материалов изготовили реквизит – берёзу и листья. В праздничный день во время проведения акции участницы написали на листьях признание в любви к России и декорировали ими берёзу.



- Также в учреждении прошёл конкурс стихов, посвящённый Дню России. Осуждённые, состоящие в литературном кружке, прочитали стихи российских поэтов и стихи собственного сочинения, посвящённые нашей великой Родине, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

