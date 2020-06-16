Работы принимаются до 15 августа
В Забайкальском крае с 15 июня по 3 сентября администрация губернатора проводит конкурс рисунков «Мир детей против террора». К участию приглашаются дети и подростки 10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет.
Главная цель конкурса – сформировать среди детей, подростков и молодёжи негативное отношение к идеям экстремизма и терроризма, развить чувство патриотизма, любви к своей Родине, воспитать уважение к ценностям мирной жизни.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «На страже покоя» (отображение образа защитника страны, правопорядка, безопасности, мирной жизни);
- «Выбор за тобой» (сопоставление мира и террористической угрозы, отображение позитивного восприятия мирной жизни, главных жизненных ценностей, борьбы жизни, жизненных ценностей);
- «Нет терроризму» (отображение неприятия разрушения, явлений терроризма и экстремизма, показ правил, возможных способов и мер противодействия терроризму).
Рисунки могут быть выполнены в любой технике: акварель, тушь, гуашь, пастель, карандаши, фломастеры и так далее. Представленные работы должны быть формата А4 либо А3 (297х420).
Победителей конкурса наградят дипломами и денежными призами. Всем участникам вручат дипломы.
Заявки на участие и творческие работы принимаются до 15 августа на адрес электронной почты: pressazk2020@gmail.com с пометкой «Мир детей против террора» или по адресу: г. Чита, ул. Чайковского, 8, каб. 521. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье стартовал антитеррористический конкурс рисунков
Общество, Фото:
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