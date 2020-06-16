Но юношам не удалось угнать автомобиль – их спугнули
Вчера, в первом часу ночи, в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что подростки пытаются вскрыть припаркованный на ул. Терешковой в Улан-Удэ автомобиль. Когда группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыли на место преступления, правонарушителей уже спугнул прохожий.
Правоохранителями на соседней улице были задержаны трое подростков, ещё двое бежали по другой улице. Все пятеро несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет были доставлены в отдел полиции для принятия правового решения.
Задержанные подростки подручными средствами вскрыли автомобиль «ВАЗ», сломали замок зажигания и пытались соединить провода, чтобы завести автомобиль и покататься на нём, сообщили в пресс-службе управление Росгвардии Бурятии.
Напомним, в регионе для детей, не достигших 18-летнего возраста, действует комендантский час, который длится в летний период с 23:00 до 6:00. Родителям, не уследившим за своими детьми, грозит административный штраф за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
- Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с задержанными, а законных представителей подростков привлекли к административной ответственности, - уточнили в ведомстве.
В Улан-Удэ подростки сломали замок и пытались покататься на автомобиле
Общество, Фото:
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