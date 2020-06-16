В Улан-Удэ назвали опасные места для купания



За последние пять лет в Улан-Удэ снижается уровень гибели людей на водных объектах. В 2016 году погибло 16 человек, в 2017 – 11 человек, в 2018 - 7 человек, в 2019 - 6 человек. В целях обеспечения безопасности граждан, а также предотвращения несчастных случаев летом дополнительно привлечены 11 матросов-спасателей.



- С 1 июня по 1 сентября они будут обеспечивать безопасность людей на реке Уда, и их направление – это дети, которые находятся у водоёма без присмотра взрослых. В этом году в связи с пандемией первые сезоны в детских лагерях отменили, соответственно, дети будут находиться у водоёма. Поэтому матросов-спасателей направляем на детей, - сообщил начальник поисково-спасательной службы управления по ЧС администрации Улан-Удэ Олег Лухнев.



Также администрация Улан-Удэ определила наиболее опасные несанкционированные места купания, которые требует особого внимания. Это протока Степная, протока Забока, правый берег Селенги в районе ТЦ «Народный», река Уда в районе улицы Трубачеева. В этих местах установлены знаки о запрете купания. На реках Уда и Селенга установлены две смотровые вышки.



В течение купального сезона городскую акваторию будут ежедневно патрулировать две патрульные группы на моторных лодках. Совместно с сотрудниками ГИМС и УВД МВД России по Улан-Удэ запланированы совместные рейды и профилактические беседы с отдыхающими на берегу с раздачей памяток по правилам безопасности на воде. Информирование населения будет производиться через СМИ, а также на 27 мониторах, установленных в трамваях, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Помимо этого, в начале 2020 года был разыгран грант среди добровольных поисково-спасательных отрядов, победителем которого стал отряд «Атлант» из числа студентов кафедры «Защита в ЧС» ВСГУТУ. Молодые люди также будут патрулировать береговую линию и работать с несовершеннолетними.



- Непосредственно спасатели-водолазы будут обеспечивать общую безопасность. При заступлении на дежурство спасатели объезжают береговую линию и проверяют наличие отдыхающих у водоёмов. При температуре выше 30 градусов привлекаем дополнительную группу для обеспечения безопасности людей, - отметил Олег Лухнёв.



Зона ответственности спасателей на реке Селенга от СНТ «Судостроитель» до мкр. Мостовой по правому берегу составляет около 24 км, по левому берегу - около 21 км. По реке Уда протяжённость зоны ответственности от ул. Набережная до посёлка Эрхирик более 20 км.



