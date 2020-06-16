Мальчика назвали Арсением
В Бурятии Мухоршибирский отдел ЗАГС 7 июня зарегистрировал 100-го ребёнка. Им оказался мальчик Арсений из семьи многодетной мамы Елены.
Мама выбрала для малыша одно из красивых имён. Арсений означает «мужественный». Хоть имя не относится сегодня к числу самых популярных, однако входит в рейтинги имён. Некоторые считают, что самое главное достоинство этого имени заключается в его сильной энергетике и хорошем, положительном значении, сулящем много хороших качеств.
Сотрудники отдела ЗАГС пожелали крепкого здоровья и счастливого будущего маленькому Арсению. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния РБ.
В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш
Общество, Фото:
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