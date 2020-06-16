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В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш

В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Мальчика назвали Арсением

В Бурятии Мухоршибирский отдел ЗАГС 7 июня зарегистрировал 100-го ребёнка. Им оказался мальчик Арсений из семьи многодетной мамы Елены.

Мама выбрала для малыша одно из красивых имён. Арсений означает «мужественный». Хоть имя не относится сегодня к числу самых популярных, однако входит в рейтинги имён. Некоторые считают, что самое главное достоинство этого имени заключается в его сильной энергетике и хорошем, положительном значении, сулящем много хороших качеств.

Сотрудники отдела ЗАГС пожелали крепкого здоровья и счастливого будущего маленькому Арсению. Об этом сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния РБ.
ЗАГС Бурятия новорожденные Мухоршибирский район
 
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