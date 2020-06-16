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В Забайкалье водитель на ходу выкинул пакет с коноплёй

В Забайкалье водитель на ходу выкинул пакет с коноплёй
Общество,  Фото:из архива
В пакете было более 7 кг наркотиков

В Забайкальском крае стартовала межведомственная антинаркотическая операция «Мак-2020». За первый день её проведения сотрудники полиции пресекли 16 наркопреступлений.

В Петровск-Забайкальском районе инспекторы ДПС пресекли перевозку, растительного наркотика. Ночью на федеральной дороге на окраине города Петровск-Забайкальский водитель «Тойоты» не остановился по требованию полицейских и продолжил движение. Во время преследования иномарки сотрудники ДПС заметили, как из машины был выброшен пакет. Водитель и пассажир «Тойоты» были задержаны.

На проезжей части оказалась рассыпанной из пакета растительная масса с характерным запахом конопли, весом более семи килограмм и прорезиненные перчатки.

В этот же день в Чернышевском районе сотрудники полиции задержали водителя мотоцикла, который незаконно перевозил около трёх килограмм конопли.

Всего за прошедшие сутки сотрудники органов внутренних дел изъяли из незаконного оборота свыше 13 килограммов запрещённых веществ в Чите, Агинском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Красночикойском, Читинском и других районах края. Изъятые вещества направлены на исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
наркотики Забайкальский край
 
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