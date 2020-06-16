В Бурятии потушили 4 лесных пожара

Все возгорания возникли по вине человека
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 5 лесных пожаров в Заиграевском, Кабанском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах.
В Тарбагатайском районе лесной пожар действовал на территории Улан-Удэнского военного лесничества Минобороны.
Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,7 га.
На тушении работали 70 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники.
На утро 16 июня четыре лесных пожара ликвидированы. Очаг возгорания в Северо-Байкальском районе на площади 1,5 га локализован, продолжаются работы по его дотушиванию, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
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