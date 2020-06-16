Бурятские лучники завоевали медали на онлайн-соревнованиях

В копилке у спортсменов золото, серебро и бронза



Бурятский лучник Санжи Халудоров завоевал бронзу на онлайн-соревнованиях по стрельбе из лука «День России 2020». Спортсмен представлял Бурятию в стрельбе из классического лука среди мужчин на дистанции 70 метров.



Соревнования проводились в личном зачёте в классическом и блочном луке. Отборочные раунды и финалы проходили в прямом эфире в Instagram в аккаунтах участников, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

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После квалификационного раунда бурятский лучник со счётом 654 занимал лидирующую позицию. В четвертьфинале был сильнее (6:2) Ростислава Павлова (Республика Саха-Якутия). В полуфинале со счетом (4:6) уступил Михаилу Симушину (Республика Саха-Якутия).

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В перестрелке за бронзовую медаль Санжи Халудоров был точнее (6:4) Павла Алексеева-Стасова (Республика Саха-Якутия).

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Также ещё две спортсменки от Бурятии стали призерами соревнований. В стрельбе из классического лука мужчины + женщины на дистанции 18 метров золотую медаль завоевала Алтана Жаргалова, серебро на счету у Татьяны Путункеевой.

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Всего в соревнованиях приняли участие 94 спортсмена.



