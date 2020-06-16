В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов

В этом году основная часть выпускников будет сдавать ЕГЭ с 3 по 23 июля
В Улан-Удэ будет задействовано 15 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе школ и два ППЭ на дому. Специалисты уже провели проверку готовности систем видеонаблюдения. Об этом 15 июня рассказала на брифинге председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Митрофанова.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году основной период проведения ЕГЭ состоится с 3 по 23 июля. Резервные дни 24 и 25 июля. Выпускники, не сдавшие экзамен в основной период по уважительным причинам, будут сдавать экзамены в дополнительные сроки – с 3 по 8 августа.
В связи с изменениями в порядке прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) комитет по образованию собрал данные об учащихся, которые не планируют поступать в вузы, а значит, не будут сдавать ЕГЭ, а также об участниках, которые прибыли из других регионов и будут сдавать экзамен по месту пребывания.
- Отказались сдавать экзамен, так как не планируют поступать в вузы, 309 человек. Будут сдавать по месту пребывания 18 человек. Всего в базе данных на сегодня зарегистрировано 3106 участников ЕГЭ, в том числе 417 выпускников прошлых лет. Все учащиеся 11 классов написали итоговое сочинение и получили допуск к ЕГЭ, – доложила Татьяна Митрофанова.
В школах города с целью отработки необходимых навыков прошли тренировочные мероприятия по математике, английскому языку (школы №8, №14, №49) с участием детей; по русскому языку, информатике – без участия детей. Дополнительные тренировочные мероприятия пройдут с 23 по 30 июня.
Проведена работа по привлечению общественных наблюдателей из числа родительской общественности. В сложившихся обстоятельствах рекомендовано сокращение их количества, и проведение общественного наблюдения из штаба по камерам наблюдения.
В школах прошли родительские собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА. 17 марта в четырнадцати пунктах проведения экзаменов состоялась деловая игра «ЕГЭ для родителей», в которой приняли участие 300 родителей выпускников.
Согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора по Бурятии о проведении итоговой аттестации в условиях распространения COVID-19, предусматривается обязательная санитарная обработка помещений, термометрия выпускников медработником при входе в пункты проведения экзаменов, а также будет проведено анкетирование родителей по поводу самочувствия выпускников и отсутствия контактов с носителями коронавирусной инфекции.
На экзаменах будет соблюдена социальная дистанция 1,5 м со стороны выпускников и учителей. Школьники с признаками ОРВИ в день проведения ЕГЭ будут освобождены от сдачи экзамена. Все работники пунктов проведения экзаменов пройдут тестирование на COVID-19 перед началом ЕГЭ.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ , школы обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, в достаточном количестве. Во все пункты приёма экзаменов распределены термометры и средства дезинфекции (кожные антисептики и средства для обработки помещений).
В Улан-Удэ для сдачи ЕГЭ откроют 17 пунктов проведения экзаменов
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