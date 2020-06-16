Мужчина заготовил коноплю для собственного употребления
В селе Хилкотой Красночикойского района полицейские обнаружили и изъяли у одного из жителей села растительное вещество с характерным запахом конопли.
По заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством коноплей, массой 13,721 килограммов.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции. Установлено, что коноплю мужчина заготовил для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
У забайкальца нашли почти 14 кг конопли
Общество, Фото:
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