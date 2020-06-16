В Бурятии «чёрный лесоруб» заплатил за захламление леса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина не убрал порубочные остатки с места преступления



В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Аршан около 22 тысяч рублей ущерба, причинённого лесу захламлением промышленными отходами.



Как стало известно, 67-летний мужчина был привлечён к уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев. Однако после экологического преступления пенсионер оставил лесной участок не убранным.



Это стало основанием для обращения сотрудников Росприроднадзора в суд за взысканием с лесоруба материального ущерба, причинённого лесу захламлением порубочными остатками.



- В службе судебных приставов в отношении пенсионера было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы обратили взыскание на пенсию должника. На сегодняшний день взысканная сумма задолженности вместе с суммой исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения перечислены в доход государства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

