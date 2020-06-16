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Численность бакланов на Байкале не изменилась

Численность бакланов на Байкале не изменилась
Общество,  Фото: screenshot
На протяжении нескольких лет их численность на территории Чивыркуйкого залива составляет около 10 тысяч особей

В Бурятии на минувшей неделе сотрудники отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели ежегодный учёт численности большого баклана на территории Забайкальского национального парка.

- По нашим предварительным данным, количество баклана в Чивыркуйском заливе заметно не изменилось и колеблется около 10 тысяч особей на протяжении нескольких последних лет, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

Для последующего пересчёта гнёзд была сделана фотофиксация колоний баклана на островах Голый, Белый камень и Окунёвый камень.

- Наша задача – выяснить количество размножающихся пар на территории Чивыркуйкого залива и количество не размножающихся птиц. Учёт был произведён на трёх постоянных колониях и на одной временной, которая существовала в прошлом году. Численность, предварительно, примерно такая же, как в прошлом году. Численность бакланов в Чивыркуйском заливе стабилизировалась – колеблется в пределах 200-300 пар, - рассказал доктор биологических наук, директор отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии были обеспокоены большим количеством бакланов на Байкале. Многие говорили о необходимости регулирования их численности, ведь бакланы съедают тонны рыбы и становятся вредителями леса.

Однако орнитолог Александр Ананин высказал свою точку зрения об увеличении численности большого баклана. По его словам, в предыдущие века численность баклана на Байкале была очень велика, и скорее всего, их было даже значительно больше, чем сейчас. Затем после 1940-х бакланы полностью исчезли, их численность вновь возросла только за последнее десятилетие. 

По словам учёного, суточная потребность баклана в пище в среднем — около 350 г., сроки её переваривания – до 10-12 часов, поэтому представления о роли этого вида в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены.

Кроме того, учёный отметил, что влияние бакланов на древесную растительность носит очень локальный характер, отмечается только на местах массового гнездования.

Между тем, недавно на границе государственного природного заказника федерального значения «Кабанский» в Бурятии было зафиксировано уникальное явление – баклан-альбинос. Однако получить фотоизображение баклана-альбиноса пока не удалось.


бакланы Байкал
 
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