Численность бакланов на Байкале не изменилась

На протяжении нескольких лет их численность на территории Чивыркуйкого залива составляет около 10 тысяч особей
В Бурятии на минувшей неделе сотрудники отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели ежегодный учёт численности большого баклана на территории Забайкальского национального парка.
- По нашим предварительным данным, количество баклана в Чивыркуйском заливе заметно не изменилось и колеблется около 10 тысяч особей на протяжении нескольких последних лет, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
Для последующего пересчёта гнёзд была сделана фотофиксация колоний баклана на островах Голый, Белый камень и Окунёвый камень.
- Наша задача – выяснить количество размножающихся пар на территории Чивыркуйкого залива и количество не размножающихся птиц. Учёт был произведён на трёх постоянных колониях и на одной временной, которая существовала в прошлом году. Численность, предварительно, примерно такая же, как в прошлом году. Численность бакланов в Чивыркуйском заливе стабилизировалась – колеблется в пределах 200-300 пар, - рассказал доктор биологических наук, директор отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин.
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии были обеспокоены большим количеством бакланов на Байкале. Многие говорили о необходимости регулирования их численности, ведь бакланы съедают тонны рыбы и становятся вредителями леса.
Однако орнитолог Александр Ананин высказал свою точку зрения об увеличении численности большого баклана. По его словам, в предыдущие века численность баклана на Байкале была очень велика, и скорее всего, их было даже значительно больше, чем сейчас. Затем после 1940-х бакланы полностью исчезли, их численность вновь возросла только за последнее десятилетие.
По словам учёного, суточная потребность баклана в пище в среднем — около 350 г., сроки её переваривания – до 10-12 часов, поэтому представления о роли этого вида в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены.
Кроме того, учёный отметил, что влияние бакланов на древесную растительность носит очень локальный характер, отмечается только на местах массового гнездования.
Между тем, недавно на границе государственного природного заказника федерального значения «Кабанский» в Бурятии было зафиксировано уникальное явление – баклан-альбинос. Однако получить фотоизображение баклана-альбиноса пока не удалось.
Численность бакланов на Байкале не изменилась
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина заготовил коноплю для собственного употребления
Мужчина не убрал порубочные остатки с места преступления
На протяжении нескольких лет их численность на территории Чивыркуйкого залива составляет около 10 тысяч особей
В результате девочку удалось спасти
Возгорания произошли по вине местного населения
Тревожное сообщение о том, что животное может погибнуть, было размещено в многочисленных пабликах
Неадекватного мужчину сняли с поезда, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет
Жители Бурятии могут арендовать загородной дом в среднем за 13 тысяч
В республике более 2300 случаев заражения коронавирусом
Сельчане едва не спалили лес
Двоим из них грозит уголовная ответственность
Директор компании попросил перечислить деньги организации на расчётный счёт третьего лица
Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
Ремонт проводился более 8 часов
Работа трёх маршрутов приостановлена