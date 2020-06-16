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В Забайкалье четверо взрослых утонули, спасая 15-летнюю девочку

В Забайкалье четверо взрослых утонули, спасая 15-летнюю девочку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В результате девочку удалось спасти

15 июня около 6 часов вечера полицейским поступило сообщение об утоплении четырёх человек в реке в Ононском районе Забайкальского края. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, компания родственников отдыхала на реке Онон в 2 километрах от села Нижний Цасучей. Около 17 часов во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать её. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалёку. В результате подростка удалось спасти, однако четверо взрослых - 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции на месте инцидента провели осмотр, опросили очевидцев. Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трёх мужчин, ведутся поиски тела женщины. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

утопление
 
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