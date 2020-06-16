В Иркутской области потушили четыре лесных пожара

Возгорания произошли по вине местного населения



В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировано четыре пожара. Три из них – вновь обнаруженные: по одному – в Шелеховском, Качугском и Черемховском районах. Возгорание в Усть-Илимском районе было зарегистрировано 14 июня.



Общая площадь ликвидированных очагов составила 4,8 га, в том числе 2,8 га, покрытые лесом.



На утро 16 июня действующих лесных пожаров в области нет.



По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, все четыре возгорания произошли по вине местного населения на незакреплённых за арендаторами территориях.



- В тушении лесных пожаров 15 июня было задействовано 24 работника лесной охраны, восемь мобилизованных граждан и восемь единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли три легкомоторных самолёта и два Ан-2. Их общий налёт составил 18 часов 20 минут, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

