В Улан-Удэ вызволили запутавшегося в проволоке бычка

Тревожное сообщение о том, что животное может погибнуть, было размещено в многочисленных пабликах



Накануне днём в паблике «Аноним 03» появилось тревожное сообщение от одной из горожанок о том, что в Советском районе Улан-Удэ бычок запутался в проволоке. По её словам, сами они не могут помочь в этой ситуации – нужна специальная техника.



- Добрый день! Выложите срочно, пожалуйста! В Советском районе около Тулунжи запутался и застрял бычок. Звоним в МЧС, они футболят... Сами не можем, нужна спецтехника, помогите. Он погибнет иначе, - рассказала она.



Просьбу помочь животному разместили и в других популярных пабликах. К вечеру стало известно, что бычка освободили. В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что специалисты Центра управления в кризисных ситуациях увидели призыв о помощи и связались с ближайшими организациями в данном микрорайоне.



- Сотрудники КамАЗ-центра откликнулись и освободили бычка. Отметим, что в Улан-Удэ спасательных подразделений МЧС России нет, - отметили в пресс-службе Главного управления.

