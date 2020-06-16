В Забайкалье пьяный пассажир поезда пытался подраться с полицейскими

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Неадекватного мужчину сняли с поезда, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет



В Забайкальском крае к сотрудникам транспортной полиции обратилась проводник пассажирского поезда сообщением «Владивосток-Новосибирск» и сообщила, что один из пассажиров упал со второй полки в плацкартном вагоне.



Установлено, что 34-летний житель Кемеровской области является работником вахты и ехал домой, изрядно перебрав со спиртным. Мужчину попросили проследовать в служебное купе для составления административного протокола, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, на что тот отреагировал отказом, начал громко оскорблять сотрудников и попытался нанести несколько ударов полицейским.



В результате в отношении буйного пассажира были применены наручники, но и это не помогло его усмирить – он пытался наносить удары головой и ногами.



Начальник поезда принял решение об отказе в проезде, после чего мужчина был снят по станции Шилка и передан наряду ППС. На перроне его неадекватное поведение продолжилось – он был доставлен в дежурную часть для разбирательства.



- В настоящий момент в отношении фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 318, 319 УК РФ. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.





