В Забайкалье пьяный пассажир поезда пытался подраться с полицейскими

Неадекватного мужчину сняли с поезда, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет
В Забайкальском крае к сотрудникам транспортной полиции обратилась проводник пассажирского поезда сообщением «Владивосток-Новосибирск» и сообщила, что один из пассажиров упал со второй полки в плацкартном вагоне.
Установлено, что 34-летний житель Кемеровской области является работником вахты и ехал домой, изрядно перебрав со спиртным. Мужчину попросили проследовать в служебное купе для составления административного протокола, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, на что тот отреагировал отказом, начал громко оскорблять сотрудников и попытался нанести несколько ударов полицейским.
В результате в отношении буйного пассажира были применены наручники, но и это не помогло его усмирить – он пытался наносить удары головой и ногами.
Начальник поезда принял решение об отказе в проезде, после чего мужчина был снят по станции Шилка и передан наряду ППС. На перроне его неадекватное поведение продолжилось – он был доставлен в дежурную часть для разбирательства.
- В настоящий момент в отношении фигуранта решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 318, 319 УК РФ. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
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Общество, Фото:
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