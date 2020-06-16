Жителей Бурятии приговорили к исправительным работам за повреждение леса

Сельчане едва не спалили лес



Двое жителей Еравнинского района Бурятии признаны виновными в повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём.



Дознанием установлено, что один из местных жителей в апреле 2020 года для очистки сенокосного угодья поджёг траву на прилегающем к лесу земельном участке. Пламя перекинулось на лес, повреждены деревья породы лиственница.



По второму уголовному делу судом установлено, что мужчина в апреле выбросил тлеющую золу из печи за территорию животноводческой стоянки. В результате загорания сухой травы и перехода огня в лес так же повреждены деревья породы лиственница.



Приговорами суда виновным назначено наказание в виде исправительных работ условно. Осуждёнными ущербы возмещены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

