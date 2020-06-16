Сельчане едва не спалили лес
Двое жителей Еравнинского района Бурятии признаны виновными в повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём.
Дознанием установлено, что один из местных жителей в апреле 2020 года для очистки сенокосного угодья поджёг траву на прилегающем к лесу земельном участке. Пламя перекинулось на лес, повреждены деревья породы лиственница.
По второму уголовному делу судом установлено, что мужчина в апреле выбросил тлеющую золу из печи за территорию животноводческой стоянки. В результате загорания сухой травы и перехода огня в лес так же повреждены деревья породы лиственница.
Приговорами суда виновным назначено наказание в виде исправительных работ условно. Осуждёнными ущербы возмещены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителей Бурятии приговорили к исправительным работам за повреждение леса
Общество, Фото:
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